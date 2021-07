Nederlânske fuotbalsters yn doelpuntespektakel net foarby Brazilië

Al nei twa minuten skeat Vivianne Miedema de 1-0 binnen nei't se knap de bal oannaam hie en fuortdraaide by in Braziliaanske ferdigener. Brasilië tocht fiif minuten dat se in strafskop nimme mochten fanwegen hands, mar de VAR draaide de beslissing fan de skiedsrjochter werom fanwegen bûtenspul.

Nederlân liet dêrnei de Braziliaansen it spul meitsje en ferdigene net alert by de lykmakker, nei goed in kertier makke troch Debinha. Lieke Martens mocht nei 25 minuten allinnich op de Braziliaanske keeper ôf, mar har skot gie neist.

Soad doelpunten

Nei in lyts oere spyljen kaam Oranje op 2-1 doe't de Braziliaanske keeper Bárbaraa in hâldbere kopbal fan opnij Miedema troch har fingers glide liet. Fan dy foarsprong koe Nederlân net lang genietsje, want fiif minuten letter feroarsake Stefanie van der Gragt in penalty, dy't benutte waard troch Marta foar in nije lykmakker.

Ferdigenjend gegriem en in minne weromspylbal fan Nouwen soargen der inkelde minuten letter foar dat ynfalster Ludmila Brasilië op foarsprong skeat. Yn it ferfolch twong Nederlân oan. Dominique Janssen skeat mei in fraaie frije traap yn de 79e minút de 3-3 binnen.

Dreechste tsjinstanner

Brazilië wie op papier de dreechste tsjinstanner yn de pûl. Foar Oranje restearret tiisdei noch in wedstriid tsjin it swakke Sina. By winst stuite de 'Liuwinnen' mooglik op de wrâldkampioen de Feriene Steaten yn de kwartfinale.

Yn de oare wedstriid yn de pûl makken Sina en Sambia der in doelpuntefestijn fan. De beide lannen skeaten lykwols net in soad op mei de 4-4 einstân. De Sambiaanske oanfierster Barbra Banda makke krekt as yn de mei 10-3 ferlerne wedstriid tsjin Nederlân in hattrick. Wang makke foar Sina ek trije doelpunten.

De fjouwer wedstriden yn dizze pûl F leveren oant no ta 32 doelpunten op, in gemiddelde fan acht it duel. Nederlân giet yn de tuskenstân oan de lieding mei likefolle punten (4), mar in krekt wat better doelsaldo as Brazilië.