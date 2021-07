Dosinten Beyers Naudé jouwe les op Saailân tsjin útsetting learling

Yaroslava en har famylje binne útprosedearre en moatte werom nei Oekraïne, nei De Krim. De juridyske proseduere rint noch wol, mar der is gjin garânsje dat se dat yn Nederlân ôfwachtsje meie. Se kinne elts momint útsetten wurde.

De skoalle fynt dat se yn Nederlân hearre. De dosinten keazen dêrom foar in aksjefoarm dy't past by it ûnderwiis; der waard in skoallokaal neimakke op it plein mei tafels, stuollen, spandoeken in byld fan in grutte romein; symboal foar it Beyers Naudé.

"Ontzettend dankbaar"

De dosinten joegen dêr koarte lessen. Neist de dosinten spruts ek rektor Dirk-Jan Dekker, in klasgenoatsje en Yaroslava sels. Se wie sichtber oandien troch it hiele barren: "Ik ben de school, mijn medeleerlingen en alle naasten ontzettend dankbaar voor alle steun en hulp. Het is echt heel fijn om juist in deze tijden gesteund te worden." Wylst de minsken tasprutsen waarden, gong in part fan de 20 leararen rûn mei flyers om hântekens binnen te heljen.