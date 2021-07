Tetris mei kotters yn de fiskershaven fan Harns fanwege bou nije steger

September

De bou fan de nije steger moat yn septimber klear wêze. Oant dy tiid bliuwt it drok yn de haven. Havenwurker Carlo Wouters is drok dwaande om de haven klear te meitsjen foar moandei, as de measte boaten wer fuortgeane.

Hy rommet ôffal op en smyt stikken tou yn in grutte bak. "We zien dat er een grotere spreiding is van de schepen, omdat we nu ook andere stukken van de haven moeten gebruiken. Hadden we eerst een klein werkgebied, nu moet ik voornamelijk grote delen rijden. Maar we zijn blij dat we toch een nieuw stuk erbij krijgen. Het is nu even vervelend, maar we komen er wel bovenop."