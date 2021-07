Us meast iensume plant: de bedrige bosktoarnbei stiet noch mar op ien plak

Yn Drinte is der ek noch in lyts oantal plakken en mear binne der net yn Nederlân. Botanist en kurator fan it Herbarium Frisicum yn Wolvegea, Karst Meijer, fynt dat de soart op de reade list fan bedrige en beskerme planten thús heart.

"Het is een bramensoort die alleen maar voorkomt in oude bossen of restanten daarvan", seit Meijer. "In Nederland hebben we meer dan 200 soorten bramen en in Fryslân komen meer dan 70 soorten voor. En dit is eigenlijk de enige braam die we hebben die sterk bedreigd is maar op één plek groeit."