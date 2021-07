Heit en mem Bouwmeester: "Lytse kâns dat dit har lêste Spelen binne"

De tarieding frege ek in fysike feroaring fan Bouwmeester. Dizze wike pakten lanlike media út mei it ferhaal dat Bouwmeester net yn de olympyske klean fan NOC*NSF past.

Bouwmeester is bodybuilder wurden

De sylster fan Warten hat sa bot oan it trainen west, dat se in gruttere fariant op de oranjeklean ha moat. En dat hat in reden, fertelt mem Klaske. "Trochdat de mêst fan har boat no fan karbon is, moast se mear spierkrêft ha. Se is in bodybuilder wurden."

Bouwmeester is no 33 jier. De folgjende Spelen binne yn Frankryk yn 2024. "Earst komt it WK yn Scheveningen. Dat is yn 2023. Ik tink dat se dêrby wêze wol en dan is it noch mar in jierke wachtsjen op de Spelen yn Frankryk", seit heit Jeen. "Wy witte it fansels net, mar ik tink dat se noch wol efkes trochgiet."