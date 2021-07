Omrop TIP: Beklimmers fan it flakke lân (diel 3): Lânbou

Der liket in twadieling tusken 'hightech'en biologyske lânbou. Mar oer in oare wize fan lânbou giet ôflevering 3 fan de searje 'Beklimmers fan it flakke lân' fan FryslânDOK. Te sjen op 24 july by NPO2 en op 25 july by Omrop Fryslân. Der is ek in podcast by, dizze wike prate we mei Imke de Boer en Evelien de Olde.