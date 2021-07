Aksjefierders benaud foar frachtskippen: "Hegewarren is gjin farsnelwei"

Al in tal jierren wurdt praat oer wat der barre moat mei de Hegewarren. De boaiem sakket en der komt in soad CO2 frij. Tagelyk wurdt yn itselde gebiet sjoen oft it mooglik is om in kanaal oan te lizzen, sadat mear grutte frachtskippen nei de yndustryhaven fan Drachten komme kinne.

Benaud foar ûnfeilich farkrúspunt

De aksjegroep 'Vaarsnelweg Nee' wol dat net hawwe. Pier Houtsma is rekreant by De Feanhoop en is benaud dat syn rêstige plak in ûnfeilich en drok farkrúspunt wurdt. "Wy genietsje hjir fan in prachtich útsicht oer de Hegewarren, in polder dy't in unyk lânskip fertsjintwurdiget. No liket de provinsje oanstalten te meitsjen om hjir in farsnelwei fan te meitsjen. De skippen wurde twa kear sa grut en de snelheden geane omheech."

Op it stuit komme sa'n seis kear op in dei skippen del dy't oant sechtich meter lang binne. Wannear't sy fan Drachten ôf komme, geane sy by De Feanhoop nei it noarden, by Earnewâld del. De nije farrûte moat ien rjochte streek fan Drachten nei Grou wurde, dêr't skippen del komme moatte fan mear as 100 meter lang.