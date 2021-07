Tornike Tsjakadoea stunt, mar brûns is it maksimaal helber

Yn de kwartfinale moast hy tsjin Yung Wei Yang út Taiwan. Tsjakadoea is sels de nûmer tolve fan de wrâld, Yang de nûmer âlve. Tsjakadoea ferlear it duel op ippon. No giet hy nei de twadde kânsen. As hy twa kear wint, pakt hy in brûnzen medalje.

Tsjakadoea moat earst tsjin Artem Lesiuk fan Oekraïne, de nûmer 25 fan de wrâld. By it judo binne der twa judoka's dy't in brûnzen medalje winne kinne.