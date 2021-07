Skûtsjeskipper Harmen Brouwer dochs op it wetter by Grou: boete foar te hurd farren

Sneon soe de start wêze fan de SKS. Nei driuwend advys fan de boargemasters besleat de SKS oardel wike lyn dat der dit jier net syld wurde kin.

"In fette teloarstelling", sei Brouwer doe. "It is hielendal waardeloas. We binne strâne yn it sicht fan de haven. Dat is hielendal kut."

Brouwer wachtet noch hieltyd op syn debút as skipper yn de SKS. Sûnt desimber 2019 is er de skipper fan Langwar, mar al twa jier op rige giet it kampioenskip yn de SKS net troch.