Fan toernoaiwinst nei brutsen pink: seizoen Sander Arends is foarby

"Het is het worst case scenario", omskriuwt Arends it nijs. "Het is een compliceerde breuk, dus ik moet geopereerd worden. Daarna volgt een revalidatie van tien tot twaalf weken." Arends moat kommende tiisdei ûnder it mes.

It komt dus troch de hurde ympakt fan de smash tsjin de pink. "Dit is sportief en financieel een drama."

Krekt nei toernoaiwinst

Hy krijt it nijs in lytse wike nei't er mei syn dûbeldmaat David Pel foar it earst in ATP-toernoai wûn. Dat die er yn it Sweedske Båstad. Arends hie al wol trije kear in finale helle op ATP-nivo. Gewoanwei spylje Arends en Pel ien nivo leger.