Ballonfarders ha it smoardrok: Friezen sykje ferdivedaasje yn coronatiid

Hilda Paulusma fan Airemotion Ballonvaarten hat it smoardrok mei ballonfearten. "Ferline jier wie it pas 9 july dat wy úteinsette mochten. Dit jier krigen wy 6 juny it griene ljocht. Dat is moai fansels, mar je misse wol twa moannen. April en maaie koene wy net, en dan is it yn juny ynienen drok."

Ferdivedaasje

Sy sjocht dat der ek in soad minsken binne dy't dit jier net op fakânsje geane, mar dan wol wat oars leuks dwaan wolle. "Dan is balonfarre leuke ferdivedaasje. Wy hawwe alle jûnen twa oant trije ballonnen yn de loft. As der noch mear piloaten en crew wie, dan hie it noch wol mear kinnen."