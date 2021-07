Tusken de oaljefanten of op safary: VR-bril helpt bern op spoedeaskjende help

Bern fan 5 jier en âlder kinne gebrûk meitsje fan de bril. Sy kinne sels útsykje wat se sjen wolle. Sa kinne de bern bygelyks tusken de oaljefanten op safary of nei in natuergebiet yn Antarktika. Ek kinne se spultsjes dwaan.

SEH-ferpleechkundige Margreet Westra fertelt hoe't de VR-bril wurket: "Bern komme hjir hast altyd ûnferwachts en ha dan in stik spanning by har. Sy ûnderfine pine en binne benaud foar it ûnbekende, dan is it moai dat wy dy fokus ferlizze kinne en de bern meinimme kinne yn in wrâld fan 3D-bylden, lûd en 360 graden om har hinne."

Anne Marin mocht de bril teste: "Sjochst in hiel oare wrâld, allegear oare dingen: in luchtballon, in helikopter."