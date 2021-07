Spannum ferliest syn basisskoalle: te min learlingen

Neffens de gemeente sit de skoalle yn Spannum al jierren ûnder de gemeentlike opheffingsnoarm fan 44 learlingen. Op 1 oktober 2020 hie de skoalle noch 28 learlingen.

Neffens it skoalbestjoer en ek de âlders wie it net langer ferantwurde om de skoalle yn stân te hâlden.

Noch wol even iepen

De fúzje wurdt rapper ynfierd om de gefolgen foar it personiel ta in minimum te beheinen en gearfoegingsfasiliteiten fan it Ryk te krijen. Op 1 augustus giet de fúzje yn.

It kommende skoaljier bliuwt De Tarissing yn Spannum noch wol iepen as bygebou fan de skoalle yn Wommels. Dat moat âlders genôch tiid jaan om in goeie kar te meitsjen foar in oare skoalle foar harren bern.

Fúzje yn Minnertsgea

Ek yn Minnertsgea is in fúzje fan basisskoallen: OBS De Lytse Terp en CBS De Wizebeam binne fan doel om fierder te gean as gearwurkingsskoalle mei de namme De Doarpsskoalle. Dat moat de oplossing wêze tsjin de krimp. Benammen by De Lytse Terp gong it tal learlingen achterút.

As De Doarpsskoalle op 1 augustus losgiet, is de ferwachting dat der 120 learlingen ynskreaun binne.