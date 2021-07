Fytsers kinne tenei feiliger oerstekke by Surhústerfean

Dêrtroch hoege fytsers tenei net mear yn ien kear oer te stekken, mar kinne se yn twa 'etappes' nei de oare kant.

It is foar fytsers en bromfytsers op guon mominten fan de dei dreech om oer te stekken by de krusing fan de Blauhústerwei en de Boelenswei. Benammen yn de spitsoeren is it sa drok mei auto's, dat fytsers der net oer kinne. Boppedat ride de auto's der frij hurd.

Foar in feiligere oerstek lûkt Achtkarspelen 100.000 euro út. It wurk oan de dyk wurdt yn 2022 útfierd.