De Ljouwerter Freedsmerk oer de Olympyske Spelen: "Wat in ferstân"

Fanwege it coronafirus is der gjin publyk, hawwe de sporters ûnderling hast gjin kontakt en moat elts eins fuortendaals werom as syn of har ûnderdiel ôfwurke is. Fan it ynternasjonale sportfeest dat it wêze moat, bliuwt dus net sa folle oer.

'Bespottelijk'

"De sfeer is weg. Het wordt een verplicht nummer dat wat wordt afgeraffeld", seit in besiker fan de Ljouwerter merk. In oar fûn it sels 'bespottelik' dat it troch giet. "Je hearre no ommers al wer fan allegearre coronagefallen dêr, wat in ferstân."

De measten lutsen de konklúzje dat it jild bepaalt dat it dochs trochgean moat. "Skrasse hie better west. It is no sa gaotysk, it is echt gjin sportfeest mear." In âldere man sjocht der wol nei út, benammen nei it frouljusfuotbal: "Jonge froulju, no?" De tasseman makket him mear soargen oer de pandemy en in mooglike nije lockdown: "Die Olympische Spelen? Niet meer dan bijzaak."