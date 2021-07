It bliuwt stil yn Grou sûnder SKS Skûtsjesilen: "It koe net oars"

Neffens boargemaster Fred Veenstra fan De Fryske Marren, ien fan de skûtsjegemeenten, koe it net oars. "Der is romte genôch, mar stel je foar dat wy de organisatoaren derfoar ferantwurlik hâlde moatte dat sy it publyk útinoar hâlde moatte. Dat is net te dwaan."

Veenstra seit dat hy syn uterste bêst dien hat. "Wy hawwe der as fiif belutsen boargemasters geregeld oer praat. Wy hawwe ús amtners miskien de kop wol gek makke. Mar nei de parsekonferinsje moasten wy konstatearje dat ús ynspanningen foar neat west hawwe."

Yngewikkeld

De coronakrisis is yngewikkeld foar bestjoerders. "It wurkjen as in gemeentebestjoerder is de lêste oardel jier hiel oars as dêrfoar", jout Veenstra ta. "Mei alle regels dy't der binne is it ek net leuk om hieltyd wer mei minsken yn petear te gean, en te fertellen dat der wer wat net trochgean kin of oars moat."