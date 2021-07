Olympysk judoka Tsjakadoea: 'Ik gean mei in Fryske flagge it poadium op'

"Het is natuurlijk fantastisch dat je daar bent gekomen", seit Tsjakadoea. "Maar ik kom er niet alleen maar om mee te doen en mijn ticket op te halen. Ik ga echt naar Tokio om voor een medaille te vechten."

De judoka mei Georgyske roots hie lykwols net de meast optimale tarieding op de Spelen. Krekt foar it EK krige er in coronabesmetting. Dêr is er, nei eigen sizzen, yntusken goed fan better wurden, mar op syn earste en iennige toernoai nei syn besmetting, it WK fan ôfrûne moanne, wie er al nei ien partij klear.

"Niet verwacht"

Dat is fansels net goed foar it betrouwen, sa flak foar de Spelen. "Ik had al drie keer van die jongen gewonnen, maar blijkbaar had hij deze keer een andere tactiek. Ik ging er met een waza-ari en een ippon vanaf. Dat had ik echt niet verwacht."

"Toen ik van de mat af kwam dacht ik wel: wow, dit is wel heel apart. Daarna heb ik met mijn coach gesproken en dan is het gewoon achter je laten, focus op de Spelen en nog één kans", seit de Fryske judoka.

Fideoboadskip

Foar de lytse reüny op de tatami yn Drachten wie ek âld-judomaat Rutger Visser útnûge. Hy koe der lykwols net by wêze, mar hie yn in fideo noch wol in boadskip foar Tsjakadoea.

"Ik wol dy op dizze wize in hiel soad sukses tawinskje op de Olympyske Spelen. Dat doch ik ek út namme fan myn famylje", is te hearren yn de fideo. Visser en Tsjakadoea judoën eartiids tegearre op in heech nivo. Yn dy tiid makken se de ôfspraak om as ien fan harren de Spelen helje soe, in Fryske flagge mei te nimmen.