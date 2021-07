Simmerblog: Simmer yn Wierum

Dochs is it net allinne mar stilte yn Wierum, seit Prins. "Wy hawwe hjir ferieningen, in frouljuskoar, in goed kafee, in museumtsjerke dêr't fan alles organisearre wurdt. Der is genôch te dwaan."

Weislein doarp

Wat Wierum sa spesjaal makket is ek de lizzing, hielendal yn it noardeasten fan de provinsje, oan de Waadseekust. "It giet hjir faak oer it Waad, dat it altyd mar wer feroaret. Wierum leit sa moai tsjin de seedyk oan. Tink mar oan de toer, der is net in oar doarp dy't dat sa oan de râne tsjin de dyk oan hat. No hat dat wol in foarskiednis, want de helte is der om 1500 hinne weislein mei in grutte floed. Dêrom leit dy toer no oan de sydkant. As de dyk iepenskuord wurde soe, komme der wer grêven ûnder wei."