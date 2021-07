Fytsfabrikant Accell Group op It Hearrenfean hat te lijen fan leveringsproblemen

Accell Group is it memmebedriuw fan fytsmerken as Batavus, Sparta en Babboe. Trochdat der oer de hiele wrâld fersteuringen binne yn de leverin, is de ferkeap ôfremme. Der wie in soad ferlet fan e-bikes, mar troch de tekoarten oan wichtige ûnderdielen is der seis persint minder ferkocht. Fan de tradisjonele fytsen is sân persint minder ferkocht.

Topman Ton Anbeek baalt fan de leveringsproblemen. Want nettsjinsteande de lockdowns en sletten fytsewinkels is de fraach nei fytsen tanaam.