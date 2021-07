Direkteur Arriva bliid: Dútsers begjinne einlings mei werstel Friesenbrücke

Hè, hè, fersuchtet Anne Hettinga. De direkteur fan ferfiersbedriuw Arriva is ferromme dat no einliks nei hast seis jier de skeppe de grûn yn giet.

"Ja, want dit hat wol hiel lang duorre", seit Hettinga. "Der is hiel wat diskusje oan foarôfgien. We hawwe sa al hiel wat jierren achter ús dat we sitte mei in stik spoar dêr't we net oerhinne ride kinne."

Fan Harns nei Bremen

De stikkene brêge hat in grutte ympakt hân op Arriva, seit Hettinga. "Yn it bod dat we dellein hawwe foar de konsesje en dy't we wûn hawwe, stiet hiel dúdlik dat wy ynvestearje wolle yn it trajekt Grins-Bremen. Sa wol ik myn dream realisearje: ynstappe yn Harns en yn deselde trein trochride nei Bremen."

It hat finansjeel ek sear dien, seit Hettinga. Reizgers wurde no net betsjinne, wylst der al animo foar is. Ut ûndersyk hat bliken dien dat it slagje moat de trein goed fol te krijen. "We moatte al jild fertsjinje, fansels."