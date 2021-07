MFC De Kompenije foarearst rêden, mar Jobbegea moat it gebou mear brûke

Der is no - yn elts gefal foar de koarte termyn - in oplossing. "Dat is regele troch yn petear te gean mei de gemeente en de ferhierder fan it gebou. Mocht it echt driigje dat yn novimber ús kas leech is, dan kinne sy tydlik byspringe sa't wy oan in oplossing foar de lange termyn fine."

It gebou moat mear brûkt wurde

Oer in oplossing is it bestjoer al drok mei dwaande, seit Leistra. "Troch mei de gemeene, ferhierder en brûkers te praten oer it finansjele ferhaal. Mar ek mei pleatslik belang, ferieningen en it doarp oer hoe't der mear libben yn it gebou komt. Dat moatte wy ek oantoane. It kin folle mear brûkt wurde as no."

Ein dit jier, begjin takom jier moat der sicht wêze op in permaninte oplossing, sa seit Leistra. "Oars wurdt it wer krityk, sa is it wol."