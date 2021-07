Fjochtpartijen en oeral glês: oerlêst fan jongelju op Makkumer strân

Oerdeis is it der drok mei toeristen, mar jûns wurdt it strân oernommen troch de jongerein. Geregeld wurdt de plysje oproppen om't der fjochtpartijen binne.

It probleem is dat it dreech hanthavenjen is, want plysje en hanthavening hawwe te lijen fan personielstekoarten. Nei in lange coronaperioade binne in soad meiwurkers op fakânsje. Dêrom is no in oare oplossing fûn: der wurde befeiligers ynhierd.