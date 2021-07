Kroanluchter bliuwt hingjen: "Zalen Schaaf blijft Zalen Schaaf"

De eigener fan de ynventaris, Frans van den Borg, is ek bliid mei de oplossing: "Mijn vrouw en ik hadden er slapeloze nachten van, maar dit is voor ons genoegdoening. We zijn blij dat het 1 minuut voor 12 nog opgelost is. Maar het had niet zo gemoeten en gehoeven."

Fan de gemeente hiene de eksploitanten in ultimatum krigen om it gebou leech te meitsjen. Ut panyk hawwe se doe besletten om de ynventaris fan Schaaf te feilen, seit Van den Borg. Mar troch de oerienkomst hoecht de feiling dy't no freed en sneon wêze sillen hie, net troch te gean. Van den Borg is tefreden mei it bedrach fan 20.000 euro dat er foar de ynventaris kriget, al is it "absoluut onder de prijs".