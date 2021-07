Reisadviseur hat it drok: “Minsken rinne no tsjin in soad regeltsjes oan”

Troch alle ekstra regeltsjes nimme minsken yn dizze tiid in reisadviseur yn 'e earm, dy't de folsleine fakânsje regelet. Sieds van der Veen fan Kollum is sa'n reisadviseur. Hy kriget al wiken in soad telefoantsjes.

"Der komme hieltyd mear klanten by my dy't foarhinne leaver sels harren reis boekten", fertelt Van der Veen. "Der binne meardere saken dêr't minsken tsjinoan rinne. Sa moatte jo faak yn it foar in coronatest dwaan en freegje guon lannen om ekstra formulieren. Dat kin foar de klant dreech wêze."

Reizen omboeke

Van der Veen kriget in soad fragen oer sinnefakânsjes nei Grikelân en Italië, want dy binne populêr. Dat jildt ek foar reizen nei Spanje, mar dat lân hat sûnt ferline wike kleurkoade oranje krigen. "Ik haw in hiel soad reizen omboeke moatten", neffens de Kollumer.