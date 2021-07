Wurkleazens yn Fryslân nimt wer ôf, druk op de arbeidsmerk grutter

It is in tsjinstelling dy't jo net ferwachtsje. We sitte middenyn in krisis, mar dochs hawwe in protte minsken in baan. It tal wurkleazens leit sels sa leech, dat it wer op it nivo leit fan foar de krisis.

"Wat wij nu heel erg zien is dat in de sectoren die het sterkst getroffen zijn door de crisis, zoals de horeca en de zorg, nu veel meer werk is," seit Marieke Schramm fan it UWV. Sy is as adviseur arbeidsmerk belutsen by fraach en oanbod op de arbeidsmerk. "Waar vorig jaar nog veel mensen door de crisis hun baan verloren, zijn we daar nu weer meer op ingespeeld. We krijgen steeds meer werk."