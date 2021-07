Boek- en kaartewinkel Het-Vergeet-Mij-Nietje yn Feanwâlden giet ticht

Troch ûntjouwingen lykas de komst fan de nije dyk de Sintrale As, bettere treinferbiningen en ynvestearringen yn de natoer by Feanwâlden, seagen Jan en Griet hieltyd faker toeristen yn de winkel. Yn it begjin kamen der folle mear fanatike samlers. Dy witte no it ynternet hieltyd better te finen. "Dochs in stik minder persoanlik, mar lêsten krigen we al in kaart fan ien dy't altyd by ús op ynternet bestelt."