Drachten woe it grutste reuzerêd fan Nederlân, en no stiet it der

Guon Drachtster ûndernimmers woenen graach wer wat aktiviteit hawwe yn it sintrum. Mei in groepke betochten se ferskillende mooglikheden. In iisbaan wie gjin opsje. Mar in grut reuzerêd: dat like se wol wat.

"Ik haw yn dy groep foarsteld om it grutste reuzerêd fan Nederlân hjirhinne te heljen", seit betinker Hylke Breman. "Dus wat dochst dan? Do sikest op ynternet. En de grutste dy'tst tsjinkomst dy bellest en ja, hy, Martin, koe. Dat is fansels fantastysk."