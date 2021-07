Epke Zonderland: "Ik jou myn eigen tarieding in dikke ûnfoldwaande"

Uchimura is favoryt

Neffens Epke is twafâldig olympysk kampioen op de mearkamp Kohei Uchimura syn grutste konkurrint. De Japanner docht net mear mei oan de mearkamp, mar hat him no spesjalisearre op de rekstôk en makket in grutte yndruk op Zonderland.

"Hy is echt in legende. Uchimura hat al sa faak de mearkamptitel wûn op it WK en de Olympyske Spelen en is op de rekstôk in jonge dy't altiten meidocht om de prizen. Hy hie al in heech nivo, mar no't er him spesjalisearre hat, is dat nivo nochris flink omheech knald. It is ek nochris yn syn eigen lân. Ik ferwachtsje echt in hiel soad fan him."