Probleem op spoar fan Ljouwert nei Dronryp en Mantgum ferholpen

Der wie in probleem mei in spoarbrêge oer it Van Harinxmakanaal. Dat is in draaibrêge. Spoarbehearder ProRail meldt dat de brêge mooglik net goed yn de fergrendeling fallen wie.

Neffens de reisplanner fan de NS koe de ekstra reistiid oprinne oant in oere. Yntusken is de brêge wer makke en kinne der wer treinen oerhinne ride.

Ien dei earder wiene der ek al problemen op it trajekt fan Ljouwert nei Harns. Dat kaam doe ek troch in spoarbrêge. Oan it begjin fan de moarn melde Arriva dat de treinen wer rieden.