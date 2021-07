Simmerblog: Simmer yn Suwâld

De wei nei Suwâld is net foar elkenien maklik te finen, mar foar Teake Kooy wol. Hy is 80 jier en wennet al syn hiele libben yn it doarp. It wie eartiids in doarpke fan "ienfâldige lânarbeiders en lytse boeren", seit Kooy. Hy fertelt dat it doarp op in sânrêch boud is, tusken de feangreiden.

Kooy hat jierrenlang op 'e molkwein riden, yn dy tiid koe er elkenien út it doarp. "No net mear, mar alle minsken binne hjir wolkom." Neffens Kooy is Suwâld in tige gesellich doarp, benammen as it friest en de redens wer ûnderbûn wurde kinne. Hy wennet njonken de iisbaan fan it doarp. "It is hjir dan hiel gesellich. Der stiet no in hokje op 'e baan, mar dy wie der earder noch net. Doe kamen se hjir mei de fraach 'meie we hjir de poeiermolke waarm meitsje?'"