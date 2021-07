Probleem mei brêge oplost: trein nei Harns rydt wer

It wie de twadde kear yn koarte tiid dat de brêge foar fertraging soarge op it spoar. It giet om de brêge oer de Arumer Feart, by Frjentsjer.

De brêge is mear as 150 jier âld, en soe takom jier ferfongen wurde. By de tariedingen fan dat wurk is in wike lyn in skuor ûntstien yn de brêge. Spoarbehearder ProRail seit no dat de brêge earder ferfongen wurde moat.