Winst foar Steenstra en Sijbrandij yn Minnertsgea

De striid gie oant 4-4 lyk op. Doe miste Kootstra trije kear it perk en koe er dêrnei de keats net passearje. Yn it lêste earst hie Steenstra in pear kear súkses by it perk Drent/Kootstra. De ein fan de partij kaam op 5-4 en 6-2 mei in kwea opsleine bal fan Bergsma.