De brânwacht moast deroan te pas komme om de bestjoerder út de auto te krijen. It slachtoffer is dêrnei nei it sikehûs brocht. Neist de brânwacht waard ek in traumahelikopter oproppen foar de helpferliening.

It ûngelok wie by de krusing fan de provinsjale dyk en It Langfal.