Ofskied fan Peter R de Vries: "Hy wurke mei syn hert en dat fielst"

"Bysûnder plakje"

Kloosterman wie bot ûnder de yndruk fan itjinge se meimakke yn Carré. Se omskriuwt it publyk dat by de lêste eare yn keninklik teater Carré oan de Amstel oanwêzich wie as 'hiel divers.' "Hy hat by in soad minsken in bysûnder plakje."

"Safolle kilometers dy't er nei Fryslân riden is om dit op te lossen"

Peter R. de Vries hat in grutte rol spile yn it finen de moardner fan har freondinne Marianne Vaatstra. Sy waard yn 1999 dea fûn by Feankleaster. Aafie: "Safolle kilometers dy't er nei Fryslân riden is om dit op te lossen. Dan is dit wol de lêste eare dy'tst him sels bringe kinst. "

Se tinkt net dat de saak-Marianne Vaatstra oplost west wie as Peter R. de Vries him der net sa foar ynset hie. "Hy hat bot fochten foar it DNA-ferwantskipsûndersyk. As dat der net kaam wie, hiene wy ek net safier kommen."