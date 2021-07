Seis moannen finzenisstraf foar fjoerwurksmiten nijjiersrellen Ljouwert

De feroardielde man hie in liter konjak op. De rjochter achte wol bewiisd dat er mei fjoerwurk smiten hat. Letter dy nacht soe er ek in noch in jonge mishannele hawwe.

De man wol net meiwurkje oan in ûndersyk. Hy moat ek 500 euro smertejlid betelje oan it slachtoffer fan de mishanneling.