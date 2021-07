Risikonivo yn Fryslân omheech fan 'ernstig' nei 'zeer ernstig'

De foarige kear dat yn Fryslân it heechste risikonivo ôfkundige waard, wie ein 2020. Doe melde de ryksoerheid noch dat minister De Jonge bepaalde yn hokker risikonivo in gebiet siet. Yntusken wurdt dat 'in principe automatisch' bepaald, op basis fan de sifers.

As der yn ien wike mear as 250 positive testútslaggen binne op 100.000 ynwenners, giet in regio fan 'ernstig' nei 'zeer ernstig'. It Outbreak Management Team advisearret it kabinet oer nije grinswearden, as dat nedich is. As de faksinaasjegraad feroaret, soene de grinswearden ek feroarje kinne.