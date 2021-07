Dosinten yn aksje tsjin útsetting famke (15) út Ljouwert: "Sa'n learling wolle wy net kwyt"

De Krim is anneksearre troch Ruslân. De famylje Tymts is op 'e flecht slein en sa yn Nederlân terjochte kaam.

De dosinten wolle sneon lesjaan op it Saailân. Dêr wolle se in klaslokaal ynrjochtsje. It is de bedoeling dat de dosinten dêr koarte lessen jouwe oer flechtelingebelied, Oekraïne en oer Yaroslava sels.

"We binne poer tsjin de útsetting fan Yaroslava.", seit rektor Dirk-Jan Dekker fan it Beyers Naudé. "Sy is it skoalfoarbyld fan yntegraasje. It famke is woartele yn de mienskip en op skoalle. Sa'n learling wolle wy net kwyt."

Maatskiplik aktyf

Tymts is maatskiplik hiel aktyf. Earder rjochte se de jongereinried fan de gemeente Waadhoeke op en koartlyn de jongereinôfdieling fan de ChristenUnie yn Fryslân.

Op skoalle is se ûnder oare aktyf as foarsitter fan de learlingeried.