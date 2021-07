Twadde Spelen foar Marrit Steenbergen, mar it bliuwt spannend: "De hele wereld kijkt"

Je soene sizze dat as je al in kear de Olympyske Spelen meimakke hawwe, dat it foar minder stress soarget oan de foarkant. Dat jildt net foar Steenbergen. "Ik vind het heel spannend, maar ik heb er wel heel veel zin in. Het is een toernooi op het hoogste niveau, de hele wereld kijkt. Dat geeft toch wel extra druk. Het is anders dan wanneer je hier een wedstrijdje zwemt."

Fiif swimsters, fjouwer startplakken

Fiif jier lyn yn Rio de Janeiro grypte Steenbergen mei de estafetteploech krekt neist in medalje. Se mocht doe sawol de series as de finale swimme.

Hielendal fanselssprekkend is dat ek wer net, want der binne fiif swimsters foar fjouwer startplakken. Njonken Steenbergen meitsje ek ûnder oaren swimkanonnen Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk diel út fan dy ploech, dus twa plakken binne gewoanwei no al ferjûn oan Kromowidjojo en Heemskerk. Steenbergen striidt mei Kim Busch en Kira Toussaint om de oare twa plakken.

Twa moannen lyn op it Europeesk kampioenskip pakte Steenbergen sulver én hearde se by de fjouwer startswimmers. "Het is wel mijn doel om net als bij het EK de finale te halen en ook te mogen zwemmen. Het ligt eraan wie het beste in vorm is", fertelt de swimster dy't yn Eindhoven wennet en traint mei de nasjonale seleksje.