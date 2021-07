Simmerblog: Simmer yn Riis

Geeske Wiendels is al 15 jier eigener fan Hotel Jans. "Ik heb het best wel een beetje ontdekt voor mezelf. Ik was nog nooit in Gaasterland geweest, tot 15 jaar geleden", seit Wiendels. No is sy dus hoteleigener. "Het is een heel mooi pand, het heeft een oud verhaal."

De foto's oan de muorre yn har hotel fertelle oer de skiednis fan it âlde gebou. Jansen wie de earste eigener fan de Herberch, hy hat hjir doetiids de boarterstún delset. "Vroeger gingen mensen ook niet op vakantie. Je had gewoon een dagje uit per jaar. Je ging op een platte kar met een paard ervoor hiernaartoe", fertelt Wiendels. "Dat stonden ze de hele dag in de speeltuin met limonade. Dat jeugdsentiment voelt iedereen nog."