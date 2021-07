Plysje-aksje nei't auto yn tún Drachten rydt: twa fertochten útnaaid, ien pakt

De plysje wie mei in soad mankrêft op 'en paad yn de omkriten fan it Van Haersmapark yn Drachten. Dat barde nei't der in auto yn in foartún oan de Grietmansrecht bedarre. De bestjoerder en de oare ynsitter naaiden út. De plysje hat in sykaksje opset yn de omjouwing, dêrby is ien fertochte oanholden.