It Amelân teistere troch grutte stjonkbulten op it strân

Grutte stjonkbulten teisterje it strân fan It Amelân. It giet om it 'harig mosdiertje,' dat yntusken in flink part fan it strân ferôvere hat. Der komme in soad toeristen, mar it 'harig mosdiertje' liket út himsels noch net fuort te gean. Der is in oannimmer ynskeakele om mei masinen de stjonkende bulten ôf te fieren.