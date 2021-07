Hockeyklup Snits fjochtet komst nije supermerk oan by Ried fan Steat

Stichting Tinga set him yn foar de sportakkommodaasjes foar it hockey en tennis. De hockeyklup wol de supermerk net op dat plak hawwe, want sy wolle graach in tredde hockeyfjild by it sportpark. Mar neffens gemeente Súdwest-Fryslân is dat net helber.

De gemeente fynt dat de nije supermerk in ferbettering foar de ferkearsfeiligens wêze soe. Sa hoege frachtweinen net mear de wyk yn.

De Ried fan Steat docht oer trije wiken útspraak oer de saak.