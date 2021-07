FIDEO: Mear as 1.350 oargelpipen klear foar ferhuzing

Registers, laden, houten panielen en mear as 1.350 pipen wurde dizze dagen útinoar helle, ynpakt en op transport set. It Properoargel fan de Snitser Sudertsjerke giet nei de stêd Lodz yn Poalen, dêr't it brûkt wurde sil foar tsjinsten en lessen. It ferhúzjen is noch in hiele puzel, want alles moat yn Poalen op folchoarder wer yninoar. Fêste oargelist Folkert Binnema giet der oer in pear moannen hinne om te sjen as alles goed gien is.