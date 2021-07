Ofslútdyk kommende twa wykeinen yn de nacht ticht fanwege wurksumheden

De kommende twa wykeinen is de Ofslútdyk op freed- en sneontejûn nachts yn beide rjochtingen ticht foar ferkear. It jildt dus 23-24 en 30-31 july, tusken 22.00 oere en 08.00 oere. It sluten hat te krijen mei it ferpleatsen sântransportbân, dy't nedich is foar it sterker meitsjen fan de dyk.