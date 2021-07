Veiligheidsregio en FUMO wurkje tenei mear gear foar brânfeiligens

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en Veiligheidsregio Fryslân wurkje tenei mear gear op it mêd fan brânfeiligens. Der is in konvenant tekene dêr't ôfspraken yn makke binne oer eksterne feiligens en brânfeiligens fan bedriuwen ûnder de provinsje.