Mei Groengrijs-bus kinne minsken mei lytse beurs ék in moaie dei fuort

De bus is nei ús provinsje helle troch GGZ Friesland, nei't it idee foaral yn Amsterdam al in oantal jierren in sukses is.

"Iedereen knapt op van het zien van iets anders dan je eigen kleine omgeving. Voor veel mensen is het vanzelfsprekend dat ze soms op vakantie kunnen of er een dag op uit kunnen, maar voor veel anderen is dat helaas niet zo. Wij vinden dat iedereen daarin moet kunnen delen", fertelt Paul David Meesters.

Hy is psychiater by GGZ Friesland en hat him hurd makke om ek sa'n Groengrijs-bus nei Fryslân te krijen.

Frijwilligers

De bus, mei de namme 'Jan', rydt dizze simmer nei Teksel, Walibi World, AquaZoo yn Ljouwert en de Orchideeënhoeve. Der binne trije frijwilligers dy't as sjauffeur nei de plakken ta ride. Ien derfan is Willem Overwijk. "Ik fyn it moai om minsken wat helpe te kinnen. Ik gie krekt mei pensjoen en haw altyd yn in frachtwein riden. Sa kin ik ek moai ôfkicke fan dy frachtwein."