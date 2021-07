Slûsdoarren Sas-brêge Harns binne werom fan grutte beurt

It is net neat om twa grutte doarren fan elk 40.000 kilo op it goeie plak te krijen. Mar it is Wetterskip Fryslân slagge. Ido Boonstra is projektlieder. Hy fynt it in bysûnder gesicht, "De doarren binne mear as 20 jier âld en wiene oan in opknapbeurt ta. No kinne sy hooplik wer 20 jier mei, dus sa faak sille je soks net meimeitsje.