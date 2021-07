Bistedokters warskôgje: deadlike kattesykte hearsket yn Harns en omkriten

It is in grutte útbraak, tinkt Andrea Brouwer fan bistedokterspraktyk de Vrolijke Viervoeter yn Hjerbeam. "Er zijn berichten van meerdere overleden katten. Bij onze praktijk hebben we twee katten gediagnosticeerd met de ziekte, maar er zijn veel katten met dezelfde verschijnselen. We denken dat de uitbraak zeer groot is in Harlingen en omgeving."

De sykte kin 'm ferspriede fia de ûntlêsting, seit Brouwer. "Als katten in aanraking komen met ontlasting van andere katten, dan kunnen ze ziek worden. Het kan ook worden overgedragen via mensen of honden. Die worden er zelf trouwens niet ziek van."

Gjin grutte kâns om te oerlibjen

Der binne aardich wat symptomen: "Speekselen, braken, diarree, niet willen eten of drinken en hoge koorts." Brouwer fertelt dat se de sike katten wol behannelje kinne, mar dat de kâns net grut is dat se oerlibje.