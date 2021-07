Folkertsma nei lange refalidaasje op Olympyske Spelen: "In moaie beleanning"

Dat Folkertsma mei de Oranje-seleksje fan 18 spylsters op de Spelen stiet, is foar har al in oerwinning. De 24-jierrige fuotbalster rekke yn maart 2019 slim blessearre oan de knibbel. Nei in lang werstel kaam sy pas yn septimber 2020 werom by Oranje.

Fitheid

"Ik haw der safolle foar dien. Dan is dit wol in moaie beleanning", seit Folkertsma. "Ik bin sels fitter weromkaam as dat ik wie." Dy fitheid is ek yn it bûtenlân opfallen, want Folkertsma makke krekt foar de Spelen in transfer fan FC Twente nei Girondins de Bordeaux.