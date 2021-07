Simmerblog: Simmer yn Akkrum en Nes

Ferslachjouwer Johanna Brinkman stiet mei Sietze Eelsingh oan de Bleek yn Akkrum, tusken it kafee en de tsjerke. "As der wat te dwaan is yn Akkrum, dan is dat faak hjir", fertelt Eelsingh. Dat heart ek sa te wêzen yn in doarp. De Tsjerkebleek is wol it sintrum fan Akkrum."

En der is in soad te dwaan yn Akkrum. Eelsingh, hikke en tein yn it doarp, is dêr faak by belutsen. "It giet troch it hiele seizoen hinne. De pyk leit wol yn it toeristeseizoen, mar we organisearje dingen foar Akkrumers, foar minsken dy't hjir graach komme en dus toeristen. Tink oan Reuzedei, de Fryske dei, Shantydei en slingeraap."

Dat lêste is in evenemint dat wol hat wat fan fierljeppen, seit Eelsingh. "Allinnich stiet der gjin stok yn De Boarn, mar hinget der in tou. Dit dogge we ien kear yn it jier. Foar de jeugd is it geweldich en der dogge ek in soad fierljeppers mei."

Yn 2018 stie Akkrum twa wiken lang yn it ramt fan âld-doarpsgenoat Frank Cooper, berne as Folkert Kuipers. Akkrum waard omboud ta it New York fan 1896. "Dat evenare we noait wer", seit Eelsingh. "Dat moatte we ek net wolle. Gjinien yn Akkrum hie tocht dat it sa'n grut sukses wurde soe. Ik krij der noch pikefel fan as ik deroan werom tink."